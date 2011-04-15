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26/12/2019
13:32

Д.Медведев утвердил правила госрегистрации ТС в подразделениях ГИБДД

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которым утверждены правила государственной регистрации транспортных средств в регистрационных подразделениях ГИБДД.

На всей территории России установлен единый порядок государственной регистрации транспортных средств, в том числе порядок и условия присвоения транспортному средству государственного регистрационного номера и выдачи государственного регистрационного знака, осмотра транспортного средства должностным лицом регистрационного подразделения или уполномоченным лицом специализированной организации и ряда других действий, связанных с регистрацией транспортного средства.


"AK&M" от 26.12.2019
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