Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

26/12/2019
13:24

Банк ВТБ и Московский метрополитен запустят "Виртуальную Тройку"

Банк ВТБ выиграл тендер Московского метрополитена по созданию "Виртуальной Тройки". Об этом говорится в сообщении банка.

Проект будет реализован при экспертном участии Mastercard и в партнёрстве с компаниями Samsung и Google.

"Виртуальная Тройка" - это электронная версия проездного билета "Тройка", разработанная специально для смартфонов. Приобрести электронный билет можно будет в приложении "Метро Москвы", а для оплаты проезда достаточно будет приложить мобильное устройство к ридеру на турникетах или валидатору при входе в транспорт.

Внедрение "Виртуальной Тройки" полностью отвечает требованию времени. С новой технологией оплачивать проезд и пользоваться общественным транспортом станет еще удобнее. Больше не потребуется тратить время на очереди в кассу или беспокоиться об утере билета, ведь даже при смене телефона билет можно будет восстановить.

Проект будет реализован в кратчайшие сроки, в первом полугодии 2020 года начнется тестирование системы, а до конца следующего года москвичам и гостям столицы будет доступна возможность загрузки "Виртуальной Тройки" на свои смартфоны.

Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.

"AK&M" от 26.12.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100