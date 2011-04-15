Банк ВТБ и Московский метрополитен запустят "Виртуальную Тройку"

Банк ВТБ выиграл тендер Московского метрополитена по созданию "Виртуальной Тройки". Об этом говорится в сообщении банка.



Проект будет реализован при экспертном участии Mastercard и в партнёрстве с компаниями Samsung и Google.



"Виртуальная Тройка" - это электронная версия проездного билета "Тройка", разработанная специально для смартфонов. Приобрести электронный билет можно будет в приложении "Метро Москвы", а для оплаты проезда достаточно будет приложить мобильное устройство к ридеру на турникетах или валидатору при входе в транспорт.



Внедрение "Виртуальной Тройки" полностью отвечает требованию времени. С новой технологией оплачивать проезд и пользоваться общественным транспортом станет еще удобнее. Больше не потребуется тратить время на очереди в кассу или беспокоиться об утере билета, ведь даже при смене телефона билет можно будет восстановить.



Проект будет реализован в кратчайшие сроки, в первом полугодии 2020 года начнется тестирование системы, а до конца следующего года москвичам и гостям столицы будет доступна возможность загрузки "Виртуальной Тройки" на свои смартфоны.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



"AK&M" от 26.12.2019