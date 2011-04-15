Д.Медведев утвердил программу подготовки к UEFA Евро 2020

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил программу подготовки к проведению в России в 2020 году чемпионата Европы по футболу.



Как говорится в материалах Кабмина, подписанным постановлением утверждена Программа подготовки к проведению в Российской Федерации чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года. Программой определён перечень объектов инфраструктуры и мероприятий, которые будут полностью или частично финансироваться за счёт федерального бюджета и бюджета Санкт-Петербурга (включая мероприятия в области продвижения UEFA Евро 2020, организации фан-зон, транспортного обеспечения UEFA Евро 2020).



Минспорт России определён ответственным координатором программы.



Принятые решения позволят обеспечить проведение UEFA Евро 2020 на высоком организационном уровне.



"AK&M" от 26.12.2019