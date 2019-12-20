ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 27 декабря в размере 61.7676 руб. против 61.7164 руб. на 26 декабря.





Курс доллара США за последние 5 дней:



26.12.19 - 61.7164 руб.

25.12.19 - 62.1673 руб.

24.12.19 - 62.2499 руб.

21.12.19 - 62.4071 руб.

20.12.19 - 62.5283 руб.















































































































"AK&M" от 26.12.2019