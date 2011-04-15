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26/12/2019
12:56

В России отзывают 19 тыс. автомобилей BMW

ООО "БМВ Русланд Трейдинг" отзывает 19.087 тыс. автомобилей BMW X6 (серия F16) и BMW X6M (серия F86). Об этом сообщает Росстандарт.

Отзыву автомобили, реализованные с сентября 2017 года по настоящее время.

Причиной отзыва транспортных средств является то, что использование детских сидений с креплениями ISOFIX и дополнительными подпорками на днище автомобиля может привести к разрушению от усталости удерживающих скоб ISOFIX. При сломанной удерживающей скобе крепление детского сиденья ISOFIX более невозможно.

Уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путём рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта.

Кроме того, узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru (проект компании Яндекс). Исходная информация для размещения на данном сервисе передаётся Росстандартом в рамках соответствующего соглашения. Если автомобиль подпадает под отзывную программу, владельцу такого автомобиля необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.

На транспортных средствах будет выполнено приваривание промежуточной вставки к удерживающей скобе ISOFIX.

Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

"AK&M" от 26.12.2019
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