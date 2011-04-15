Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 27 декабря

Банк России установил на 27 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 42.7988

1 Азербайджанский манат 36.4088

100 Армянских драмов 12.9153

1 Белорусский рубль 29.4272

1 Болгарский лев 35.0435

1 Бразильский реал 15.1250

100 Венгерских форинтов 20.6291

1000 Вон Республики Корея 53.1757

10 Гонконгских долларов 79.3174

10 Датских крон 91.7400

1 Доллар США 61.7676

1 Евро 68.5003

100 Индийских рупий 86.6743

100 Казахстанских тенге 16.3115

1 Канадский доллар 46.9608

100 Киргизских сомов 88.3025

10 Китайских юаней 88.2558

10 Молдавских леев 35.8073

1 Новый туркменский манат 17.6731

10 Норвежских крон 69.3862

1 Польский злотый 16.0774

1 Румынский лей 14.3415

1 СДР (специальные

права заимствования) 85.0280

1 Сингапурский доллар 45.5917

10 Таджикских сомони 63.7108

1 Турецкая лира 10.4007

10000 Узбекских сумов 64.8479

10 Украинских гривен 26.5154

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 80.2114

10 Чешских крон 26.9152

10 Шведских крон 65.6941

1 Швейцарский франк 63.0217

10 Южноафриканских рэндов 43.6033

100 Японских иен 56.3804

"AK&M" от 26.12.2019