Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

26/12/2019
12:59

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 27 декабря

Банк России установил на 27 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.


1 Австралийский доллар 42.7988
1 Азербайджанский манат 36.4088
100 Армянских драмов 12.9153
1 Белорусский рубль 29.4272
1 Болгарский лев 35.0435
1 Бразильский реал 15.1250
100 Венгерских форинтов 20.6291
1000 Вон Республики Корея 53.1757
10 Гонконгских долларов 79.3174
10 Датских крон 91.7400
1 Доллар США 61.7676
1 Евро 68.5003
100 Индийских рупий 86.6743
100 Казахстанских тенге 16.3115
1 Канадский доллар 46.9608
100 Киргизских сомов 88.3025
10 Китайских юаней 88.2558
10 Молдавских леев 35.8073
1 Новый туркменский манат 17.6731
10 Норвежских крон 69.3862
1 Польский злотый 16.0774
1 Румынский лей 14.3415
1 СДР (специальные
права заимствования) 85.0280
1 Сингапурский доллар 45.5917
10 Таджикских сомони 63.7108
1 Турецкая лира 10.4007
10000 Узбекских сумов 64.8479
10 Украинских гривен 26.5154
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 80.2114
10 Чешских крон 26.9152
10 Шведских крон 65.6941
1 Швейцарский франк 63.0217
10 Южноафриканских рэндов 43.6033
100 Японских иен 56.3804

"AK&M" от 26.12.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100