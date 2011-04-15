Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 27 декабря

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Банк России установил на 27 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 42.7988
1 Азербайджанский манат 36.4088
100 Армянских драмов 12.9153
1 Белорусский рубль 29.4272
1 Болгарский лев 35.0435
1 Бразильский реал 15.1250
100 Венгерских форинтов 20.6291
1000 Вон Республики Корея 53.1757
10 Гонконгских долларов 79.3174
10 Датских крон 91.7400
1 Доллар США 61.7676
1 Евро 68.5003
100 Индийских рупий 86.6743
100 Казахстанских тенге 16.3115
1 Канадский доллар 46.9608
100 Киргизских сомов 88.3025
10 Китайских юаней 88.2558
10 Молдавских леев 35.8073
1 Новый туркменский манат 17.6731
10 Норвежских крон 69.3862
1 Польский злотый 16.0774
1 Румынский лей 14.3415
1 СДР (специальные
права заимствования) 85.0280
1 Сингапурский доллар 45.5917
10 Таджикских сомони 63.7108
1 Турецкая лира 10.4007
10000 Узбекских сумов 64.8479
10 Украинских гривен 26.5154
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 80.2114
10 Чешских крон 26.9152
10 Шведских крон 65.6941
1 Швейцарский франк 63.0217
10 Южноафриканских рэндов 43.6033
100 Японских иен 56.3804
"AK&M" от 26.12.2019