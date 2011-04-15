В Калининградской области уничтожили 19.5 т санкционных яблок

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Калининградской области совместно с Калининградской областной таможней выявили и уничтожили 19.5 т продукции, запрещённой к ввозу в РФ. Об этом говорится в сообщении ведомства.



При проведении совместных контрольных мероприятий в пункте пропуска МАПП "Чернышевское" выявлена партия свежих яблок весом 19.5 т польского происхождения. Происхождение товара установлено таможенными органами.



В соответствии с указом Президента РФ "Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации" запрещенная к ввозу партия яблок изъята и уничтожена таможенными органами с участием должностных лиц Россельхознадзора.



"AK&M" от 26.12.2019