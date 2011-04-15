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26/12/2019
15:00

По Внуковской развязке на трассе М1 "Беларусь" запущено движение

На 27 км федеральной трассы М1 "Беларусь" в Одинцовском районе Московской области открыто движение по новой транспортной развязке. Об этом сообщил заместитель председателя правления по строительству и реконструкции Государственной компании "Автодор" Вадим Ермилов, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Сложности строительства этого участка состояли в том, что приходилось работать в стеснённых условиях, нельзя было перекрывать движение. Эффект от открытия развязки очень ощутим. Раньше до аэропорта Внуково от трассы М1 "Беларусь" можно было добраться за 30-40 минут, теперь примерно за 15", - сказал В.Ермилов.

Новая развязка состоит из трёх эстакад общей длиной 2.7 км. Они выполнены в форме подковы, которая обеспечивает более удобный и плавный съезд автомобилей. Две из них идут рядом и параллельно друг другу, а третья возведена напротив - через 1.1 км. На этом отрезке между ними сооружен пешеходный переход.

Первые две эстакады позволят автомобилистам, которые едут из Москвы, комфортно и безопасно съехать с трассы М1 и попасть в поселок Внуково, а далее через Боровское и Внуковское шоссе в аэропорт "Внуково" и обратно, - добавили в пресс-службе.

Третья эстакада предназначена для машин, которые движутся в обратном направлении, из Смоленска в Москву. По ней автомобилисты смогут также беспрепятственно съехать с трассы М1 и въехать во Внуково.

Запуск движения по эстакадам позволит закрыть одноуровневый Внуковский железнодорожный переезд и ликвидировать многокилометровые заторы на этом участке М1.

Автомобили будут переезжать его по эстакадам сверху. Помимо этого, на участке убрали два светофора.

Генеральным подрядчиком строительства новой развязки выступили: российско-белорусский консорциум ОАО "Дорожно-строительный трест N2, Гомель", ОАО "Мостострой", ООО "ДСК "Белавтодор".

"AK&M" от 26.12.2019
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