Валовой сбор плодов и ягод в РФ может превысить 3.4 млн т, Минсельхоз

Валовой сбор плодов и ягод в хозяйствах всех категорий в 2019 году может превысить 3.4 млн т, что на 2% больше, чем в предыдущем году. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза России.



Основными видами выращиваемых в стране фруктов и ягод являются яблоки, сливы, вишня, черешня, смородина, малина и земляника.



Регионами-лидерами по производству в товарном секторе традиционно стали Краснодарский край, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Крым, Воронежская и Липецкая области, Ставропольский край.



Благодаря мерам государственной поддержки, за последние 5 лет в целом по стране заложено более 69.3 тыс. га новых садов и питомников. По предварительной оценке органов управления АПК субъектов, в текущем году эта работа будет проведена на площади порядка 15 тыс. га. За период с 2020 по 2024 год планируется произвести закладку многолетних насаждений и питомников на 54.1 тыс. га. Учитывая такие высокие темпы, к 2024 году производство фруктов только в организованном секторе достигнет 2.1 млн т, что на 75% выше показателя 2018 года и в 3 раза больше уровня 2017 года (0.71 млн т). С учётом хозяйств населения объём производства может превысить 4 млн т.



"AK&M" от 26.12.2019