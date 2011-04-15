В Новой Москве ввели логистический комплекс. Об этом сообщил Стройкомплекс.



Третья очередь инновационного логистического центра вблизи деревни Давыдково в Новомосковском округе получила разрешение на ввод, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко, слова которого приводятся в сообщении.



"Это четыре административно-складских корпуса площадью более 50 тыс. кв. м, инженерные объекты и стоянка на 61 машину. Арендаторы уже приступили к освоению новых площадей: начата эксплуатация складов, идёт завоз материалов", - сказал О.Антосенко.



Ранее ввели две очереди проекта - более 110 тыс. кв. м складов, офисов и парковку на 270 машин. Строительство ведется за счет инвестора.



Логистический комплекс занимает три участка площадью 76.3 га. Он состоит из 25 складских и административных корпусов площадью свыше 300 тыс. кв. м.



"AK&M" от 26.12.2019