Тюменский нефтяной научный центр ввёл систему транспортной безопасности "Купол"

Специалисты ООО "Тюменский нефтяной научный центр" (входит в состав Корпоративного научно-проектного комплекса Роснефти) разработали и ввели в эксплуатацию инновационное мобильное приложение "Купол" для повышения безопасности водителей транспортных средств. Об этом говорится в сообщении Роснефти.



Развитие технологий и цифровая трансформация бизнеса - одна из ключевых задач в рамках реализации стратегии "Роснефть 2022". Внедрение собственных инновационных разработок позволит Компании существенно повысить эффективность ключевых бизнес-направлений и укрепить позиции Компании в качестве технологического лидера отрасли.



Инновационное приложение "Купол" объединяет бортовые системы более 2 тыс. автомобилей, сигналы с которых поступают в единый информационной центр. Там же аккумулируются данные о ситуации на дорогах и погодных условиях. Все автомобили, находящиеся в дороге или работающие на промыслах, отображаются на мониторах информационного центра. При возникновении нештатных ситуаций (потере сигнала от автомобиля, превышении скорости или несанкционированном выезде на зимник) система фиксирует происшествие.



Мобильное приложение также позволяет диспетчерам информационного центра в любой момент времени уточнить состояние водителя и транспортного средства, дорожную обстановку и при необходимости передать данные в службу технической помощи, сообщить водителям о местонахождении пунктов обогрева и помочь найти оптимальный выход из ситуации. Через мобильное приложение водители также получают актуальную карту и оповещения об изменениях ситуации на дорогах, что позволяет сократить время простоя и объездов в период распутицы и паводка, а также выявлять и предотвращать выезды транспортных средств в зоны риска.



В перспективе система будет работать с биометрической информацией: контролировать пульс и другие жизненно важные параметры водителей. Также планируется внедрение в систему искусственного интеллекта - роботизированной системы оповещений и оперативного анализа информации для составления прогнозов и предупреждения происшествий.



Приложение разработано в рамках развития информационной системы контроля производственных инцидентов на активах ООО "РН-Уватнефтегаз". Месторождения компании находятся в тайге, в труднодоступных заболоченных районах. Доставка грузов и персонала по грунтовым дорогам возможна только три месяца в году, в остальное время используется вертолет или зимник. Однако часть болот не промерзает даже при экстремально низких температурах в -50оС. Поэтому оперативный сбор и анализ информации о реальном состоянии дорог, скоростном режиме, местоположении транспортных средств является важнейшим вопросом безопасности в суровых климатических условиях. Использование инновационного мобильного приложения "Купол" позволит Компании существенно повысить эффективность использования транспортных средств в труднодоступных регионах, а также значительно повысить уровень транспортной безопасности.



В дальнейшем использование мобильного приложения будет масштабировано на предприятиях других дочерних обществ ПАО "НК "Роснефть". В настоящее время система тестовом режиме используется на месторождениях "Верхнечонскнефтегаза" (дочернее общество "Роснефти") в Иркутской области.



ООО "Тюменский нефтяной научный центр" (ТННЦ) - один из крупнейших региональных центров в области геологии и разработки нефтяных, газоконденсатных и газовых месторождений. Основными направлениями деятельности центра являются исследования керна и пластовых флюидов, обработка и интерпретация данных сейсморазведки, петрофизическое и геологическое моделирование, управление запасами, проектирование и мониторинг разработки месторождений, сопровождение бурения скважин, выполнение инновационных проектов, в том числе создание программного обеспечения на основе передовых информационных технологий.



"AK&M" от 26.12.2019