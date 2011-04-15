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26/12/2019
14:56

ESET запускает продукт с оператором МТС

Международная антивирусная компания ESET и МТС запускают ряд новых услуг. Об этом сообщает ESET.

Теперь абонентам МТС доступны следующие услуги: подписка на антивирус ESET NOD32 Internet Security, ESET NOD32 Parental Control и ESET NOD32 Mobile Security. Цель сотрудничества компаний — сделать интернет более безопасным для каждого пользователя.

Киберпреступников в наши дни интересуют не только предприниматели с миллионным оборотом — сегодня столкнуться с мошенничеством, шантажом и другими угрозами может любой пользователь.

Использование антивируса поможет избежать многих проблем, таких как утечка личных данных, кража информации о кредитных картах, распространение спама и нежелательного контента и т. д.

ESET NOD32 Internet Security обеспечивает защиту от большинства известных на данный момент киберугроз.

Более того, данный антивирус позволяет выстроить комплексную домашнюю систему информационной безопасности: например, проверить наличие уязвимостей в роутере, ограничить возможность доступа посторонних к веб-камере.

Мобильный антивирус защищает пользователей смартфонов от большинства киберугроз, которые могут вывести устройство из строя и привести к хищению персональных данных.

Родительский контроль реализован в игровом формате. Он помогает следить за активностью детей в интернете, обучать их основам цифровой гигиены и определять местоположение ребенка.

Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 200 странах, в России - с 2005 года.











"AK&M" от 26.12.2019
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