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26/12/2019
17:36

Tele2 перезапустил для московских абонентов услугу передачи голоса в сетях LTE

Tele2 перезапустил для московских абонентов услугу передачи голоса в сетях LTE (VoLTE). Об этом говорится в сообщении оператора.

Технология VoLTE (Voice over LTE) позволяет передавать голосовые вызовы по сети LTE, что гарантирует пользователям мгновенное соединение и высокое качество передачи речи, минимизирует риск обрыва. Техническое решение также обеспечивает экономию ресурса аккумулятора и беспрерывное подключение к 4G, благодаря чему клиент может говорить по телефону, не покидая интернет-сессию.

Теперь технологию VoLTE в сети Tele2 в Московском регионе поддерживают смартфоны Samsung, Huawei, Honor, Vivo, Alcatel. Ранее технология в сети Tele2 была доступна только владельцам брендированных смартфонов Tele2 Midi LTE, Tele2 Maxi LTE и Tele2 Maxi Plus.

Преимущества технологии следуют из того, что телефон с активированной VoLTE при звонке не переключается в сеть 3G и передача голоса осуществляется в сети LTE. В Московском регионе Tele2 построила сеть LTE с широким покрытием и продолжает её активно развивать.

Услуга VoLTE доступна на всех тарифных планах Tele2. Тарификация вызовов, совершенных в VoLTE, не отличается от обычных звонков на тарифах Tele2. Для активации услуги необходимо набрать команду *219*1# и нажать клавишу вызова.

Tele2 - оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. С 1996 года акции Tele2 котируются на Стокгольмской бирже - OMX Nordic Exchange Stockholm.

Чистая прибыль Tele2 за III квартал 2019 года выросла в 2 раза до 3.4 млрд руб. с 1.6 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 15.5% до 43.1 млрд руб. с 37.3 млрд руб., показатель EBITDA - на 47.1% до 18 млрд руб. с 12.3 млрд руб.

"AK&M" от 26.12.2019
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