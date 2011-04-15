В "Шереметьево" увеличен парк спецтехники

Международный аэропорт "Шереметьево" и основной оператор наземного обслуживания ООО "Шереметьево Хэндлинг" существенно увеличили парк аэродромной техники и спецмашин для обслуживания воздушных судов, багажа и пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.



Техничное перевооружение осуществлено аэропортом с учётом открытия ВВП-3 и предстоящего ввода в эксплуатацию новейшего Терминала С (этап 1). Данные меры направлены на поддержание аэродромного комплекса в эксплуатационном состоянии в любых погодных условиях, а также бесперебойного обслуживания пассажиров и авиакомпаний при высокой интенсивности перевозок в зимний период.



В настоящее время "Шереметьево Хэндлинг" ввел в эксплуатацию новую станцию хранения, приёма и выдачи противообледенительной жидкости (ПОЖ) и технической воды. Площадь этого уникального в России по своему техническому оснащению комплекса - 6.658 тыс. кв. м.



В аэропорту "Шереметьево" проведение противообледенительной обработки ВС с запущенными двигателями предусмотрено на 17 площадках. Для увеличения пропускной способности одновременно могут обрабатываться до 8 ВС на 5-6 площадках. Некоторые площадки принимают сразу по 2 ВС. В Северном терминальном комплексе расположены 6 точек выдачи ПОЖ, в Южном терминальном комплексе - 3.



Контроль качества противообледенительных жидкостей проводится в лаборатории "Шереметьево Хэндлинг".



В целях предотвращения загрязнения сточных вод, поступающих с территории аэропорта, разработан план строительства и реконструкции очистных сооружений аэродрома.



Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ, ИНН 7712094033) - крупнейший российский аэропорт по обслуживанию международных рейсов. Маршрутная сеть аэропорта составляет более 200 направлений. Состав собственников МАШ: РФ (83.04% от уставного капитала), ПАО "Аэрофлот" (8.96%), Внешэкономбанк (4.24%), АО "Банк ВТБ" (3.76%).



Чистая прибыль АО "Международный аэропорт Шереметьево" по РСБУ за 9 месяцев 2019 года выросла в 2 раза до 15.692 млрд руб. с 7.667 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 27.4% до 29.504 млрд руб. с 23.165 млрд руб., валовая прибыль - на 25.6% до 20.232 млрд руб. с 16.103 млрд руб.



"AK&M" от 26.12.2019