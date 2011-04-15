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26/12/2019
17:09

АЛРОСА и ZCDC завершили создание СП в Республике Зимбабве

АЛРОСА и Национальная алмазодобывающая компания Зимбабве (Zimbabwe Consolidated Diamond Company, ZCDC) подписали пакет документов, формализующих структуру собственности совместного предприятия, которое будет заниматься поиском и геологоразведкой новых коренных месторождений алмазов на территории этой южноафриканской страны. Об этом говорится в сообщении АЛРОСА.

По условиям соглашения, доля АЛРОСА в совместном предприятии ALROSA (Zimbabwe) Limited составляет 70%, зимбабвийской стороны - 30%.

"После завершения всех согласовательных процедур и получения первых лицензий СП будет готово приступать к операционной деятельности, - прокомментировал генеральный директор - председатель правления АЛРОСА Сергей Иванов, цитируемый в сообщении. - АЛРОСА ведёт свою деятельность в строгом соответствии с корпоративными стандартами и обязательствами ответственного ведения бизнеса, взятыми в рамках членства в Responsible Jewellery Council, World Diamond Council и Diamond Producers Association. Все эти стандарты будут безоговорочно внедрены в работу АЛРОСА в Республике Зимбабве".

АЛРОСА учредила дочернюю компанию ALROSA (Zimbabwe) Limited в декабре 2018 года. В июле 2019 года АЛРОСА и ZCDC подписали меморандум о согласии для создания на ее основе СП для поиска, разведки и, в случае успеха, добычи алмазов из коренных месторождений в Зимбабве.

АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).

Чистая прибыль АЛРОСА за 9 месяцев 2019 года по МСФО упала на 38% до 51 млрд руб. с 82.5 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 27% до 173.6 млрд руб. с 238.3 млрд руб., показатель EBITDA - на 40% до 77.5 млрд руб. со 129.1 млрд руб.

AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 26.12.2019

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