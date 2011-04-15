"Вертолёты России" передали Минобороны более 20 ударных вертолётов

Холдинг "Вертолёты России" госкорпорации "Ростех" передал Министерству обороны РФ более 20 ударных вертолётов, выполнив в полном объёме гособоронзаказ-2019. Об этом говорится в сообщении компании.



Боевые машины успешно прошли приемо-сдаточные испытания и приняты Воздушно-космическими силами.



"В этом году в войска поступили разведывательно-ударные вертолёты Ка-52 "Аллигатор", транспортно-боевые вертолёты Ми-35М и боевые вертолёты Ми-28Н и Ми-28УБ. Кроме того, впервые были поставлены новейшие боевые вертолёты Ми-28НМ "Ночной охотник" - до 2027 года мы произведём для оборонного ведомства 98 таких машин", - сказал индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков, цитируемый в сообщении.



Производство вертолётов, поставленных в рамках гособоронзаказа, осуществлялось на предприятиях холдинга "Вертолеты России" - ААК "Прогресс" и ПАО "Роствертол". Ростовское предприятие, в частности, производит вертолеты Ми-28НМ. Облик новых "Ночных охотников" в значительной степени отличается от базовой версии вертолёта Ми-28Н. Ми-28НМ приобрёл новое очертание фюзеляжа, модернизированные двигатели и вспомогательную силовую установку, новый комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, перспективные виды вооружения, а также обеспечено сопряжение с беспилотными летательными аппаратами и наземными командными пунктами.



АО "Вертолёты России" (ИНН 7731559044) - дочерняя компания АО "ОПК "Оборонпром", входящего в состав ГК "Ростех". Контролирует и управляет вертолётостроительными предприятиями: ОАО "Московский вертолётный завод им. М.Л. Миля", АО "Камов", ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод", ОАО "Казанский вертолётный завод", ОАО "Роствертол", ОАО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина", ОАО "Кумертауское авиационное производственное предприятие", ОАО "Ступинское машиностроительное производственное предприятие", ОАО "Редуктор-ПМ" и ОАО "Новосибирский авиаремонтный завод", а также ОАО "Вертолётная сервисная компания".



"AK&M" от 26.12.2019