Новый реестр туроператоров заработает 1 января 2021 года, Д.Медведев

Новый реестр туроператоров заработает 1 января 2021 года. Об этом заявил председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, говорится в материалах Кабмина.



Он напомним, что <сегодня туроператоры формируют туры, то есть комплексы услуг по бронированию гостиниц, транспорта, экскурсий, решают организационные вопросы. Продают такие пакеты туристические агенты. Чтобы заниматься этим, не нужно каких-либо разрешений, достаточно заключить договор с туроператором. В результате невозможно следить за работой этих турагентов и даже посчитать их число. По некоторым оценкам, их около 20 или 30 тысяч. При этом они практически ни за что не отвечают. Нередко бывают случаи, когда они прибегают к услугам так называемых центров бронирования, которые, получив деньги клиентов, попросту закрываются, не перечисляют плату за путёвки. Из-за этого страдают тысячи людей. Эту ситуацию необходимо изменить. Во-первых, помимо уже существующего реестра туроператоров, создадим новый единый федеральный реестр туристических агентов. Он должен заработать через год - 1 января 2021 года. Включение в него станет обязательным для всех турагентов. И естественно, бесплатным".



Он добавил, что данные будут заносить сами туристические операторы, сведения о договоре с ними тоже будут отражаться, будет указываться и информация о различных иных посредниках, субагентах - так называемых центрах бронирования и так далее. "Всё это должно происходить в электронном виде, через интернет. Если тот или иной агент числится в реестре, значит у него действительно есть право продавать такие путёвки <…> надо предусмотреть ответственность за невнесение данных в реестр и предоставление неверной информации".



"AK&M" от 26.12.2019