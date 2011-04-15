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26/12/2019
16:48

Правительство одобрило штраф за неоплату проезда по платным дорогам

Правительство одобрило штраф за неоплату проезда по платным дорогам.

Как говорится в материалах Кабмина, Правительство одобрило проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления ответственности за неисполнение обязанности по внесению платы за проезд по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог" и внесло его в Государственную Думу.

Законопроектом предлагается установить административную ответственность за неисполнение обязанности по внесению платы за проезд по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог. Это позволит обеспечить эффективное функционирование транспортной инфраструктуры и будет отвечать общественным интересам и интересам добросовестных пользователей платных автомобильных дорог.

Принятие законопроекта будет способствовать внедрению и развитию безбарьерных систем взимания платы на платных автомобильных дорогах, а также развитию скоростных автомобильных дорог в Российской Федерации.

Помимо этого, Правительство одобрило проект федерального закона "О внесении изменений в статью 179 4 Бюджетного кодекса Российской Федерации" и внесло его в Государственную Думу.

Законопроектом предлагается установить, что административные штрафы за неисполнение обязанности по внесению платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего пользования федерального значения, платным участкам таких автомобильных дорог зачисляются в Федеральный дорожный фонд по нормативу 100%.

Зачисление указанных штрафов в Федеральный дорожный фонд позволит направлять их на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения.

Принятие законопроекта позволит получить дополнительный источник наполнения Федерального дорожного фонда.

Кроме того, Правительство РФ одобрило проект закона "О внесении изменений в статьи 29 и 40 Федерального закона "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"" и внесло его в Государственную Думу.

Законопроектом предлагается установить запрет на осуществление движения по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог на транспортных средствах без внесения платы за проезд в установленном порядке.

Также законопроектом предлагается установить запрет для владельцев платной автомобильной дороги, платного участка автомобильной дороги оказывать предпочтение каким-либо пользователям платной автомобильной дороги, платного участка автомобильной дороги перед другими пользователями в отношении возможности пользования платной автомобильной дорогой, платным участком автомобильной дороги.

Предлагаемые изменения будут способствовать внедрению и развитию безбарьерных систем взимания платы на платных автомобильных дорогах, а также развитию скоростных автомобильных дорог.

"AK&M" от 26.12.2019
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