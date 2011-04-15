Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

26/12/2019
17:29

Пять развязок на МКАД реконструируют к 2023 году

Пять транспортных развязок на МКАД планируется реконструировать в столице в ближайшие три года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Сейчас ведём работы на развязке МКАД-Волоколамское шоссе, это уже 17-я реконструированная развязка за прошедшие годы. Мы видим положительный эффект от ввода новых развязок с направленными съездами: каждая ускоряет движение в своём районе на 10-20%. Будем работать дальше, чтобы город поехал быстрее. До конца 2022 года реконструируем ещё четыре развязки с МКАД", - написал М.Хуснуллин в своём аккаунте в "Твиттере".

По его словам, до 2023 года планируется реконструировать развязки МКАД с Алтуфьевским и Осташковским шоссе, улицами Липецкая, Верхние Поля и Капотня. Сейчас ведется проектирование этих объектов.

"Кроме того, в работе пять вылетных магистралей: Северный и Южный дублеры Кутузовского проспекта, Юго-Восточная и Северо-Восточная хорды и Волоколамское шоссе от МКАД до Ленинградки", - добавил М.Хуснуллин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в 2020-2022 годах планируется построить 352 км дорог, 105 искусственных сооружений (мостов, тоннелей, эстакад) и 58 пешеходных переходов.

"AK&M" от 26.12.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100