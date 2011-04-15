Пять развязок на МКАД реконструируют к 2023 году

Пять транспортных развязок на МКАД планируется реконструировать в столице в ближайшие три года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Сейчас ведём работы на развязке МКАД-Волоколамское шоссе, это уже 17-я реконструированная развязка за прошедшие годы. Мы видим положительный эффект от ввода новых развязок с направленными съездами: каждая ускоряет движение в своём районе на 10-20%. Будем работать дальше, чтобы город поехал быстрее. До конца 2022 года реконструируем ещё четыре развязки с МКАД", - написал М.Хуснуллин в своём аккаунте в "Твиттере".



По его словам, до 2023 года планируется реконструировать развязки МКАД с Алтуфьевским и Осташковским шоссе, улицами Липецкая, Верхние Поля и Капотня. Сейчас ведется проектирование этих объектов.



"Кроме того, в работе пять вылетных магистралей: Северный и Южный дублеры Кутузовского проспекта, Юго-Восточная и Северо-Восточная хорды и Волоколамское шоссе от МКАД до Ленинградки", - добавил М.Хуснуллин.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в 2020-2022 годах планируется построить 352 км дорог, 105 искусственных сооружений (мостов, тоннелей, эстакад) и 58 пешеходных переходов.



"AK&M" от 26.12.2019