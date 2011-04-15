На набережной Мойки ниже Матвеева моста пройдут ремонтные работы. Об этом говорится в сообщении Главгосэкспертизы, филиал которой рассмотрел проектно-сметную документацию на капремонт.



По итогам рассмотрения выданы положительные заключения.

Мост, сменивший множество названий - от Конюшенного, Канавского, Канального и Канавного до Тюремного и Литовского - был построен в 1785 году в месте, где Крюков канал пересекает Мойку, и соединяет Коломенский и Казанский острова. После революции его назвали в честь погибшего на гражданской войне рабочего-большевика С.М. Матвеева. Матвеев мост принадлежит к числу объектов культурного наследия России регионального значения. В Единый государственный реестр памятников истории и культуры России федерального значения включена и укрепленная гранитными блоками набережная реки Мойки, построенная на этом участке ориентировочно в 1805-1810 годах. Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектно-сметную документацию по ремонту берегоукрепительного сооружения левого берега Мойки протяжённостью 456 м ниже Матвеева моста.



Во время обследования этого участка набережной его техническое состояние было оценено как ограниченно работоспособное, а местами - как аварийное. Набережная в этой части нуждается в проведении капитального ремонта, в том числе усилении основания и устройстве новой железобетонной стенки. Проектом запланировано проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения.



В ходе реализации проекта здесь проведут устройство новой железобетонной подпорной стенки на свайном фундаменте из буронабивных свай взамен частично разбираемой бутобетонной стенки на деревянных сваях. Кроме того, будет произведён капитальный ремонт гранитной облицовки стенки набережной.



В зоне ремонта набережной оказались 34 липы. Деревья было решено сохранить: их пересадят в другие места - на бульвар Марата и сквер в Подъездном переулке. А после завершения работ на набережной Мойки посадят 40 других крупномерных лип. Также будет проложен газон шириной от 1.25 до 3 м.



Финансирование планируется осуществлять за счёт средств бюджета субъекта Российской Федерации.



"AK&M" от 26.12.2019