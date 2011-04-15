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26/12/2019
16:54

Falcon Home стал владельцем Мосхозторга

Единственным владельцем сети магазинов "Мосхозторг" с 12 декабря 2019 года стала болгарская компания Falcon Home Distribution. Об этом пишет газета "Ведомости".

До июня 2019 года 50.5% Мосхозторга было у одной из его основательниц Вероники Кирьяновой, ранее ещё 10% сети принадлежали петербургскому предпринимателю Илье Траберу, 39.5% было у Ильи Полячкова.

Falcon Home Distribution занимается продажей мебели, тканей, обуви и прочих товаров. Единственным владельцем компании является гражданин Азербайджана Ильгар Сафаров.

AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 26.12.2019

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