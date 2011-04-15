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26/12/2019
17:04

Инфляционные ожидания населения в декабре вернулись на уровень сентября, ЦБ

Население и бизнес в декабре увеличили оценки будущей инфляции, говорится в очередном комментарии Банка России "Инфляционные ожидания и потребительские настроения".

При этом профессиональные аналитики снизили прогнозы на 2019 и 2020 годы. Стабилизировались на низком уровне и ожидания, заложенные в цены инструментов финансового рынка.

В декабре население ожидает, что цены в следующие 12 месяцев вырастут на 9%. В ноябре эти оценки были на уровне 8.3%. Таким образом, после непродолжительного снижения инфляционные ожидания населения вернулись к уровням сентября.

В декабре респонденты, как правило, больше говорили о росте цен на наиболее часто покупаемые товары и услуги, в том числе молочные продукты, рыбу, яйца, сыр, колбасы, фрукты, овощи, а также бензин и жилищно-коммунальные услуги.

По данным опроса предприятий, проведённого Банком России в декабре, их краткосрочные ценовые ожидания также несколько увеличились. При этом динамика ценовых ожиданий была разнонаправленной по отраслям. Так, рост ценовых ожиданий наблюдался среди предприятий торговли и сферы услуг, а также обрабатывающих производств. Помимо отраслевых факторов, многие предприятия называли прогнозируемое увеличение спроса основным драйвером роста цен в будущем.


"AK&M" от 26.12.2019
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