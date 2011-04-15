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26/12/2019
17:00

ЦБ расширил перечень случаев предоставления бизнес-планов кредитных организаций

Банк России издал указание, которое устанавливает исчерпывающий перечень случаев представления бизнес-плана кредитной организации в Банк России.

Как говорится в материалах ЦБ, документ также регламентирует сроки составления бизнес-плана, требования к его содержанию и оформлению, а также критерии оценки бизнес-плана Банком России.

Основными новеллами указания является распространение требования о представлении бизнес-плана на случаи реорганизации кредитной организации в форме слияния и присоединения, получения банком с универсальной лицензией статуса банка с базовой лицензией или банком с базовой лицензией статуса банка с универсальной лицензией, изменения статуса микрофинансовой компании на статус банка с базовой лицензией или небанковской кредитной организации.

Кроме того, срок, на который составляется бизнес-план, увеличивается с двух до трех полных календарных лет минимум.

Документ подготовлен взамен Указания Банка России от 5 июля 2002 года N 1176-У "О бизнес-планах кредитных организаций" и вступает в силу с 6 января 2020 года.

Новые правила оценки бизнес-планов будут применяться Банком России в отношении бизнес-планов, утвержденных кредитной организацией после вступления указания в силу.


"AK&M" от 26.12.2019
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