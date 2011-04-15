ЦБ начинает обмен информацией о нерыночных активах через личные кабинеты

Банк России в целях развития электронного документооборота с 9 января 2020 года начинает использовать личные кабинеты для обмена с кредитными организациями (филиалами кредитных организаций) электронными документами, связанными с формированием пулов обеспечения, состоящих из нерыночных активов. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



С указанной даты в рамках стандартных инструментов рефинансирования кредитные организации смогут направлять в Банк России только через личные кабинеты следующие документы: ходатайства о включении нерыночных активов в пулы обеспечения; информацию об изменении данных по активам; информацию об изменениях реквизитов организаций, являющихся обязанными лицами или заемщиками по кредитным договорам; бухгалтерскую (финансовую) отчетность организаций, являющихся обязанными лицами по кредитным договорам; дополнительную информацию по нерыночным активам (в неструктурированном виде).



"AK&M" от 26.12.2019