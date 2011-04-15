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26/12/2019
17:09

На экспорт молочной продукции аттестованы 94 производителя Московской области

Аттестаты на экспорт молочной продукции получили 94 производителя Подмосковья. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, говорится в материалах Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

"На сегодняшний день в Московской области на право экспорта подконтрольной государственной ветеринарной службе продукции аттестованы порядка 700 предприятий. Из них право на поставки молочной продукции в различные страны имеют 94 предприятия", - сказал А.Разин.

С 1 ноября 2019 года оформление ветеринарных сопроводительных документов на молочную продукцию в системе "Меркурий" осуществляется в обязательном порядке.

"Наибольшее количество предприятий аттестованных на право экспорта молочной продукции - более 10, расположены на территории городского округа Мытищи", - подчеркнул А.Разин.

Министр также отметил Наро-Фоминский и Ленинский городские округа, где аттестовано по 8 предприятий, Люберецкий - 7, Одинцово - 6, Красногорск и Долгопрудный - совокупно более 10 предприятий.

"AK&M" от 26.12.2019
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