На экспорт молочной продукции аттестованы 94 производителя Московской области

Аттестаты на экспорт молочной продукции получили 94 производителя Подмосковья. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, говорится в материалах Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.



"На сегодняшний день в Московской области на право экспорта подконтрольной государственной ветеринарной службе продукции аттестованы порядка 700 предприятий. Из них право на поставки молочной продукции в различные страны имеют 94 предприятия", - сказал А.Разин.



С 1 ноября 2019 года оформление ветеринарных сопроводительных документов на молочную продукцию в системе "Меркурий" осуществляется в обязательном порядке.



"Наибольшее количество предприятий аттестованных на право экспорта молочной продукции - более 10, расположены на территории городского округа Мытищи", - подчеркнул А.Разин.



Министр также отметил Наро-Фоминский и Ленинский городские округа, где аттестовано по 8 предприятий, Люберецкий - 7, Одинцово - 6, Красногорск и Долгопрудный - совокупно более 10 предприятий.



"AK&M" от 26.12.2019