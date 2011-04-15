Минтранс Подмосковья прекратил деятельность более 43 тыс. такси

В Московской области в 2019 году аннулировано свыше 43 тыс. разрешений такси в связи с нарушением законодательства. Об этом сообщил Минтранс Подмосковья, который проводит регулярные проверки перевозчиков для повышения качества и безопасности такси.



Проверяются не только транспортные средства перевозчиков на соответствие необходимой атрибутике, но и сами компании через налоговые и правоохранительные органы на прозрачность работы и соблюдение законодательства.



"В настоящий момент в Подмосковье работают около 85 тыс. автомобилей такси по выданным разрешениям,- отметила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова, цитируемая в сообщении. - Министерство ведёт активную работу по борьбе с нелегальными такси, у которых нет лицензии на перевозку пассажиров. За 2019 год нелегальным водителям вынесено почти 2.6 тыс. штрафов на общую сумму 7.7 млн руб".



Совместно с ГИБДД Московской области с начала года было проверено свыше 36 тыс. машин по соблюдению водителей такси обязательных требований - водитель должен пройти предрейсовый медицинский осмотр, контроль технического состояния автомобиля, при себе у водителя должен быть путевой лист, разрешение на осуществление деятельности такси. Также автомобиль должен соответствовать региональному стандарту по цвету: белый кузов, желтая и серая полосы, шашечный пояс и опознавательный фонарь. В противном случае, авто будут изъяты и перемещены на спецстоянку. Так, более 14.2 тыс. водителей такси оштрафованы на общую сумму более 67 млн руб., при этом почти 1.8 тыс. такси эвакуировано.



Минтранс Московской области призывает пользоваться только легальным такси, на автомобилях которых есть необходимая атрибутика, в том числе шашечный пояс на борту и опознавательный фонарь.



Напомним, что получить разрешение на деятельность такси можно через региональный портал госуслуг. Срок предоставления услуги с начала этого года сокращён до 5 рабочих дней, разрешение выдаётся бесплатно сроком на 5 лет.



"AK&M" от 26.12.2019