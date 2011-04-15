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26/12/2019
17:38

Сбербанк не принимает участия в обсуждении продажи контрольного пакета акций, Г.Греф

Сбербанк не принимает участия в обсуждении продажи контрольного пакета акций, заявил его президент Герман Греф, пишет газета "Коммерсантъ".

При этом он не видит в этом "какой-то проблемы", хотя ему и комфортно работать с ЦБ.

"Мы не участвовали в обсуждении. О том, что было совещание (совещание в Правительстве на тему продажи ЦБ акций Сбербанка другой госструктуре.-"Ъ"), я прочёл в газетах. Потом уточнил, и вроде бы оно действительно было <...> Если это (цена контрольного пакета.- "Ъ") обсуждалось, то это вопрос ЦБ, Минфина и премьер-министра, вряд ли кого-то ещё будут вовлекать в обсуждение цены",- сказал Г.Греф.

Он добавил, что проблемой, сопряжённой с появлением структур Минфина в составе акционеров, может стать переходный период. Вместе с тем у Сбербанка "добрые отношения с Правительством и Минфином".

ЦБ принадлежит 50% плюс одна голосующая акция уставного капитала Сбербанка. Доля в 45% - у юрлиц-нерезидентов и 1.81% - у юрлиц-резидентов. Еще 3.15% - под контролем частных инвесторов.

ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.

Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.

AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 26.12.2019

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