Корпорация МСП предоставила гарантию компании из Тулуна

Корпорация МСП предоставила гарантию предпринимателю из моногорода Тулуна Иркутской области, на 100% обеспечивающую исполнение обязательств по займу Фонда "МОНОГОРОДА.РФ" в размере 7.55 млн руб. Об этом говорится в сообщении Корпорации.



Финансирование на льготных условиях предоставлено компании "Шанс", которая работает в Тулуне с 1993 года. Средства будут направлены на создание пункта шиномонтажа.



Это первая гарантия, выданная Корпорацией МСП в рамках специального продукта для представителей малого и среднего бизнеса моногородов, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации. Решение о необходимости разработки специальных мер государственной поддержки для компаний МСП из моногородов было принято после наводнения в Тулуне летом 2019 года.



Предприниматели, чей бизнес пострадал в результате чрезвычайной ситуации, могут получить гарантию Корпорации МСП в размере до 100% от суммы займа, предоставленного Фондом "МОНОГОРОДА.РФ" под 0% годовых на цели финансирования текущей деятельности и (или) капитальных вложений. Такая мера государственной поддержки позволит предпринимателям продолжить или, при необходимости, восстановить своё дело после тяжёлой жизненной ситуации с минимальными издержками.



"AK&M" от 26.12.2019