ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 27 декабря, в размере 68.5003 руб. против 68.4065 руб. на 26 декабря.





Курс евро за последние 5 дней:



26.12.19 - 68.4065 руб.

25.12.19 - 68.9062 руб.

24.12.19 - 68.9978 руб.

21.12.19 - 69.3780 руб.

20.12.19 - 69.5877 руб.

















































































































































































































































































"AK&M" от 26.12.2019