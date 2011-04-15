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27/12/2019
09:46

Повтор! Цены на бензин за неделю, с 16 по 22 декабря, не изменились - 44.68 руб. за литр

Цены на бензин за неделю, с 16 по 22 декабря 2019 года, не изменились - 44.68 руб. за литр. Об этом сообщил Росстат.

Бензин АИ-95 и АИ-98 стоил 45.76 руб. и 51.77 руб. за литр соответственно.

Вместе с тем, топливо марки АИ-92 подорожало на 0.1% до 42.24 руб. за литр. Дизельное топливо стало дороже на 0.1% - 47.72 руб. за литр.

За период с 17 по 23 декабря зафиксировано снижение цен на бензин автомобильный в Севастополе, Астрахани и Кемерово - на 0.1%. Увеличение цен на автомобильный бензин отмечалось в 26 центрах субъектов Российской Федерации, наибольшее в Хабаровске и Уфе - на 0.4%.

В Москве и Санкт-Петербурге за период с 17 по 23 декабря цены на бензин автомобильный не изменились.

"AK&M" от 26.12.2019
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