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27/12/2019
13:22

"Курорты Северного Кавказа" в 2018 году не достигли стратегических целей создания туркластера

АО "Курорты Северного Кавказа" (АО "КСК") не достигло поставленных стратегических целей и не обеспечило запланированный рост турпотока и рабочих мест в регионе. Об этом говорится в сообщении Счётной палаты.

"При создании туркластера были определены три ключевые цели. Это – создание резидентами особых экономических зон (ОЭЗ) в 2018 году более 12 тыс. рабочих мест, получение выручки от продажи продукции в объёме 8 млрд руб., а также ежегодный уровень туристического потока к 2020 году до 2 млн человек. По факту ни одна из этих целей в 2018 году не была достигнута. В 2018 году регион посетили только 683 тыс. человек, создано всего 619 рабочих мест. При этом единая методика определения количества созданных рабочих мест не определена", - сообщила на коллегии аудитор Светлана Орлова.

Объём привлечённых резидентами в ОЭЗ инвестиций незначителен и составил чуть более 2 млрд руб., или 8% заявленного объёма. При этом 29 из 33 зарегистрированных резидентов нарушили свои обязательства в части вложения инвестиций на 21 млрд руб.

Отсутствует необходимый инструментарий, в том числе статистический, для оценки влияния ОЭЗ на социально-экономическое развитие макрорегиона. Та оценка, которую осуществляет Минэкономразвития, не отражает роста отраслей туризма, санаторно-курортной сферы и производства новых видов продукции и требует пересмотра.

С момента создания ОАО "КСК" получило из федерального бюджета 31.4 млрд руб. Из них 8.5 млрд руб. пошли на содержание самого Общества, свыше 20 млрд руб. – на приобретение и строительство инфраструктуры ОЭЗ. При этом механизм финансирования Обществом строительства объектов инфраструктуры непрозрачен.

"Общество финансировало одни и те же объекты инфраструктуры за счет бюджетных инвестиций, которые ежегодно предоставлялись в рамках соответствующего договора. Планируемые сроки строительства неоднократно переносились, менялся состав объектов и их сметная стоимость. Кроме того, АО "КСК" перераспределяло средства между объектами инфраструктуры туристско-рекреационных комплексов", - отметила аудитор.

К затягиванию сроков строительства объектов инфраструктуры и оттоку потенциальных резидентов приводило несоблюдение сроков разработки документации и несвоевременное решение земельных вопросов.

Дальнейшего совершенствования требует и система управления АО "КСК".

Проверка показала, что на протяжении последних трёх лет организация несёт убытки. Только в 2018 году они составили 1.3 млрд руб. Выстроенная система мотивации менеджмента формальна. Ключевые показатели эффективности деятельности Общества ежегодно корректировались.

В 2018-2019 годах экономия по итогам закупок Общества составила менее одного процента от начальных цен. Всего АО "КСК" заключило 345 договоров закупки на 2.2 млрд руб. Почти 40% из них – это неконкурентные закупки и 59.7% - договоры с единственным поставщиком. Одна из причин низкой эффективности закупок - отсутствие в 223-м законе требования обоснования начальной цены и перечня оснований для заключения договора с единственным поставщиком.

"Несмотря на отрицательные результаты деятельности, финансовая политика "Курортов Северного Кавказа" не была в полной мере ориентирована на снижение затрат и экономию ресурсов", - констатировала С.Орлова.

По мнению аудитора, для полноценного развития туркластера необходимо изучить имеющийся международный опыт, провести исследование рынка специалистов и организовать подготовку необходимых квалифицированных кадров.

"AK&M" от 27.12.2019
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