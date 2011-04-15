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27/12/2019
10:44

Рубль останется в режиме малоактивных предновогодних торгов

Рубль остается без явных драйверов для выраженной динамики на нейтральном внешнем фоне в течение рождественской недели. Торговая активность продолжает снижаться (накануне объем торгов в паре USDRUB на MICEX вновь был ниже $1.5 млрд). об этом говорится в обзоре Nordea.

В целом рубль завершает год на позитивной ноте, вместе с прочими рисковыми активами, получая поддержку от ожиданий скорого подписания торговой сделки, а также от высоких цен на нефть, которые в моменте тестируют отметку $68 за баррель.

По итогам года рубль продемонстрировал самое сильное укрепление среди валют развивающихся стран, так как в начале года был существенно недооценен из-за санкционных рисков, которые в итоге не реализовались.

Данный фактор был в значительной мере отыгран в 2019 году, что позволило рублю вернуться к фундаментально более обоснованным значениям, ограничивая потенциал дальнейшего укрепления в 2020 году.

Не имея столь существенных специфических факторов поддержки в следующем году, рубль, вероятно, будет в большей степени двигаться в том же тренде, что и остальные валюты развивающихся стран, после того, как в уходящем году рубль демонстрировал существенно более сильную динамику, чем прочие валюты.

Прогноз валютного курса на будущий год (64 в паре с USD и 73.6 в паре с EUR) сейчас выглядит весьма консервативным. Пересмотр возможен в зависимости от развития событий по теме торговых переговоров в январе.

"AK&M" от 27.12.2019
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