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27/12/2019
11:44

Направление рынку задаст сессия в США

Направление рынку задаст сессия в США, полагает аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин.

Аналитик ожидает боковую динамику. Рынок поддерживает информация о стимулирующих макроэкономических программа начатых в КНР и Японии. Однако в конце декабр-январе 2020 года американский рынок может испытывать периодические риски дефицита ликвидности в связи с бюджетными платежами и ростом долговой эмиссии.

Российский рынок ожидает данных объема корпоративной прибыли. Вчерашние данные делового климата в РФ оказались заметно ниже прогнозов. Ориентир: диапазон 3010-3045 п. по индексу Мосбиржи. Ожидания по паре USD/RUB: 61.80-62.60.




"AK&M" от 27.12.2019
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