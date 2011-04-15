Направление рынку задаст сессия в США, полагает аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин.



Аналитик ожидает боковую динамику. Рынок поддерживает информация о стимулирующих макроэкономических программа начатых в КНР и Японии. Однако в конце декабр-январе 2020 года американский рынок может испытывать периодические риски дефицита ликвидности в связи с бюджетными платежами и ростом долговой эмиссии.



Российский рынок ожидает данных объема корпоративной прибыли. Вчерашние данные делового климата в РФ оказались заметно ниже прогнозов. Ориентир: диапазон 3010-3045 п. по индексу Мосбиржи. Ожидания по паре USD/RUB: 61.80-62.60.









"AK&M" от 27.12.2019