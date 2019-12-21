ЦБ РФ установил официальный курс евро на 28 декабря в размере 69.0349 руб. против 68.5003 руб. на 27 декабря.





Курс евро за последние 5 дней:



27.12.19 - 68.5003 руб.

26.12.19 - 68.4065 руб.

25.12.19 - 68.9062 руб.

24.12.19 - 68.9978 руб.

21.12.19 - 69.3780 руб.



















































































































































































































































































"AK&M" от 27.12.2019