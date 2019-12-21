ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 28 декабря в размере 62.0315 руб. против 61.7676 руб. на 27 декабря.





Курс доллара США за последние 5 дней:



27.12.19 - 61.7676 руб.

26.12.19 - 61.7164 руб.

25.12.19 - 62.1673 руб.

24.12.19 - 62.2499 руб.

21.12.19 - 62.4071 руб.

















































































































"AK&M" от 27.12.2019