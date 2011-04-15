Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 28 декабря

Банк России установил на 28 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 43.1491

1 Азербайджанский манат 36.5644

100 Армянских драмов 12.9502

1 Белорусский рубль 29.4855

1 Болгарский лев 35.3194

1 Бразильский реал 15.2915

100 Венгерских форинтов 20.8734

1000 Вон Республики Корея 53.4736

10 Гонконгских долларов 79.6521

10 Датских крон 92.5167

1 Доллар США 62.0315

1 Евро 69.0349

100 Индийских рупий 86.9885

100 Казахстанских тенге 16.2973

1 Канадский доллар 47.3414

100 Киргизских сомов 88.7471

10 Китайских юаней 88.6240

10 Молдавских леев 36.0648

1 Новый туркменский манат 17.7486

10 Норвежских крон 69.9995

1 Польский злотый 16.2208

1 Румынский лей 14.4555

1 СДР (специальные

права заимствования) 85.4552

1 Сингапурский доллар 45.8304

10 Таджикских сомони 63.9797

1 Турецкая лира 10.4469

10000 Узбекских сумов 65.1840

10 Украинских гривен 26.3264

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 80.8270

10 Чешских крон 27.1040

10 Шведских крон 66.2051

1 Швейцарский франк 63.4334

10 Южноафриканских рэндов 44.0218

100 Японских иен 56.6575

"AK&M" от 27.12.2019