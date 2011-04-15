Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 28 декабря

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Банк России установил на 28 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 43.1491
1 Азербайджанский манат 36.5644
100 Армянских драмов 12.9502
1 Белорусский рубль 29.4855
1 Болгарский лев 35.3194
1 Бразильский реал 15.2915
100 Венгерских форинтов 20.8734
1000 Вон Республики Корея 53.4736
10 Гонконгских долларов 79.6521
10 Датских крон 92.5167
1 Доллар США 62.0315
1 Евро 69.0349
100 Индийских рупий 86.9885
100 Казахстанских тенге 16.2973
1 Канадский доллар 47.3414
100 Киргизских сомов 88.7471
10 Китайских юаней 88.6240
10 Молдавских леев 36.0648
1 Новый туркменский манат 17.7486
10 Норвежских крон 69.9995
1 Польский злотый 16.2208
1 Румынский лей 14.4555
1 СДР (специальные
права заимствования) 85.4552
1 Сингапурский доллар 45.8304
10 Таджикских сомони 63.9797
1 Турецкая лира 10.4469
10000 Узбекских сумов 65.1840
10 Украинских гривен 26.3264
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 80.8270
10 Чешских крон 27.1040
10 Шведских крон 66.2051
1 Швейцарский франк 63.4334
10 Южноафриканских рэндов 44.0218
100 Японских иен 56.6575
"AK&M" от 27.12.2019