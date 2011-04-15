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27/12/2019
13:44

Движение по Тверской улице перекроют с 28 декабря

Движение по Тверской улице перекроют с 28 декабря. Об этом сообщил ЦОДД.

В частности, с 02:00 MSK 28 декабря до 22:00 MSK 6 января пешком прогуляться можно будет на участках: Тверской улицы (от Тверского бульвара до Моховой улицы), Моховой улицы (от Воздвиженки до Тверской улицы), улицы Охотный Ряд (от Моховой улицы до Театрального проезда), Театрального проезда (от улицы Охотный Ряд до улицы Петровки).

Также на автомобиле нельзя будет проехать по Малому Гнездниковскому, Леонтьевскому, Газетному, Никитскому, Глинищевскому и Брюсову переулкам.

С 08:00 MSK 31 декабря до 23:00 MSK 8 января пешеходными станут Ильинка, Большой и Малый Черкасский переулки.


"AK&M" от 27.12.2019
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