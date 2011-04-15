Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

27/12/2019
14:14

Эксперты одобрили проект нацплана развития конкуренции на 2021-2025 годы

Эксперты одобрили проект нацплана развития конкуренции 26 декабря 2019 года в ФАС России прошло заседание Методического совета. В ближайшее время документ будет направлен в ФОИВы и обсуждён с представителями общественных объединений и предпринимателями. Об этом говорится в сообщении ФАС.

В ноябре-декабре 2019 года проект документа был доработан с учётом мнений и предложений экспертов общественных советов ФАС.

"Мы в целом одобрили этот документ и с удовольствием отмечаем, что проведенная нами большая работа подходит к своему логическому завершению. В ближайшее время проект Нацплана будет направлен в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, и при наличии предложений от них мы ещё раз обсудим его на заседании Методсовета в феврале 2020 года", - прокомментировал председатель методического совета, заместитель руководителя ФАС Андрей Цыганов.

Срок внесения документа в Правительство РФ – до 1 марта 2020 года.

"AK&M" от 27.12.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100