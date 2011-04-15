Эксперты одобрили проект нацплана развития конкуренции на 2021-2025 годы

Эксперты одобрили проект нацплана развития конкуренции 26 декабря 2019 года в ФАС России прошло заседание Методического совета. В ближайшее время документ будет направлен в ФОИВы и обсуждён с представителями общественных объединений и предпринимателями. Об этом говорится в сообщении ФАС.



В ноябре-декабре 2019 года проект документа был доработан с учётом мнений и предложений экспертов общественных советов ФАС.



"Мы в целом одобрили этот документ и с удовольствием отмечаем, что проведенная нами большая работа подходит к своему логическому завершению. В ближайшее время проект Нацплана будет направлен в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, и при наличии предложений от них мы ещё раз обсудим его на заседании Методсовета в феврале 2020 года", - прокомментировал председатель методического совета, заместитель руководителя ФАС Андрей Цыганов.



Срок внесения документа в Правительство РФ – до 1 марта 2020 года.



"AK&M" от 27.12.2019