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27/12/2019
14:47

Cредний чек россиян в ноябре вырос на 6.6% до 595 руб.

Cредний чек россиян в ноябре 2019 года вырос на 6.6% до 595 руб. Об этом говорится в сообщении исследовательского холдинга "Ромир".

За год размер среднего чека также вырос. По сравнению с ноябрём прошлого года чек прибавил 2.1%. Если рассматривать данный показатель в сравнении со средним скользящим за последние 12 месяцев, то средний чек оказался выше на 5%.

Средний чек в ноябре вырос во всех округах). Так, наибольшим ростом отметились Дальневосточный ФО (+9.7%), Сибирский ФО (+9%), Южный и Северо-Кавказский ФО (+7.7%).

Единственным федеральным округом с падающим против прошлого года средним чеком оказался Центральный ФО (минус 2.4%). При этом драйвером выступила не Москва, где средний чек оказался стабильным.


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