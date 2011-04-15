"Газпром нефть" расширяет географию сети АЗС в России

"Газпром нефть" ввела в эксплуатацию 92 АЗС в 2019 году и расширила географию деятельности сети до 44 российских регионов. Об этом говорится в сообщении компании.



Автозаправочные станции "Газпром нефти" начали работу в 7 новых регионах - в Курской, Липецкой и Воронежской областях, а также в республиках Башкортостан, Мордовия, Татарстан и Чувашия.



Одним из ключевых направлений развития придорожной инфраструктуры стало строительство полноформатных АЗС на крупнейших российских автомагистралях: в ноябре "Газпром нефть" ввела в эксплуатацию 4 станции на федеральной трассе М-11. Также в рамках сотрудничества с международными сетями быстрого питания в Санкт-Петербурге был запущен совместный проект обновлённой АЗС с увеличенной площадью кафе и линией экспресс-обслуживания клиентов на автомобилях. Благодаря этому число клиентов данной АЗС выросло на 9%.



Наряду с привычными для клиентов сервисными АЗС с магазином и кафе, компания внедряет новые форматы автозаправочных станций - комплектные и смешанные. Благодаря небольшому размеру комплектные АЗС могут размещаться на парковках торгово-развлекательных центров и в городских микрорайонах. Комплектные АЗС - полностью российская разработка, соответствующая современным требованиям промышленной и экологической безопасности. Пропускная способность подобных станций составляет до 350 автомобилей в сутки.



В 2019 году сеть "Газпром нефть" первой среди топливных ритейлеров в России запустила проект эксплуатации АЗС в смешанном формате: в дневное время станции работают как сервисные, в ночное - как автоматические. Объём реализации моторных топлив после перевода АЗС в смешанный режим работы увеличился на 2%.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль "Газпром нефти" за 9 месяцев 2019 года по МСФО выросла на 7.1% до 320 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Выручка выросла на 2.4%, составив 1.871 трлн руб. Показатель скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) увеличился на 0.2% до 615.5 млрд руб.



"AK&M" от 27.12.2019