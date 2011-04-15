ВТБ одобрил заявки на 1 млрд руб. по дальневосточной ипотеке

ВТБ одобрил 300 заявок на 1 млрд руб. за первые две недели работы в рамках госсубсидирования покупки жилья на Дальнем Востоке. Об этом говорится в сообщении банка.



Всего по новой программе банк провёл уже более 40 сделок и принял на рассмотрение порядка 500 заявок на 2 млрд руб. В топ-3 регионов по объёму одобренных заявок вошли Республика Саха (Якутия) (527 млн руб.), Приморский (495 млн) и Хабаровский края (392 млн).



ВТБ планирует реализовать 100 млрд руб. ипотечных кредитов.

Ставка по новой программе составляет 2%, срок кредитования - до 20 лет. Максимально возможная сумма кредита - 6 млн руб. при минимальном первоначальном взносе 20% от стоимости недвижимости.



Заёмщиками могут стать семьи, приобретающие недвижимость на Дальнем Востоке (возраст обоих супругов - не старше 35 лет), а также одинокие родители не старше 35 лет с ребенком не старше 18 лет. Льготный кредит доступен на покупку квартиры в новостройке или приобретение уже готового жилья у застройщика на территории Дальневосточного федерального округа.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.





"AK&M" от 27.12.2019