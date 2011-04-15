Ингосстрах-Жизнь и Синарский трубный завод заключили договор страхования

Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" застраховала сотрудников Синарского трубного завода (СинТЗ), входящего в Трубную металлургическую компанию (ТМК), по программе коллективного страхования от несчастного случая. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Договор предусматривает страховое покрытие по следующим рискам: временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая, полная утрата трудоспособности (инвалидность) в результате несчастного случая, смерть в результате несчастного случая. Страховое покрытие действует круглосуточно по всему миру. Страховая выплата не облагается налогами.



"Корпоративное страхование увеличивает мотивацию персонала за счёт уверенности каждого сотрудника в защищённости от проблем, связанных с несчастными случаями, возможной утратой трудоспособности и другими страховыми рисками, предусмотренными программой. Таким образом, работник получает дополнительную социальную гарантию", — комментирует генеральный директор компании "Ингосстрах-Жизнь" Владимир Черников.



ООО "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" входит в группу "ИНГО" и специализируется на долгосрочном страховании жизни, пенсионном страховании и страховании от несчастных случаев и болезней. Компания выделена из состава Ингосстраха в 2003 году в соответствии с законодательными требованиями о разделении компаний, занимающихся страхованием жизни и страхованием иным, чем страхование жизни.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний. "Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



Синарский трубный завод (СинТЗ) (www.sintz.tmk-group.ru) — одно из крупнейших специализированных предприятий России по производству стальных труб. Завод основан в 1934 году, в 2002 году вошёл в состав ТМК. СинТЗ выпускает широкий спектр труб нефтяного сортамента: бурильные, обсадные, насосно-компрессорные, нефтегазопроводные, а также бесшовные горячекатаные и холоднодеформированные трубы, трубы из коррозионностойких марок стали и сплавов, теплоизолированные лифтовые трубы.



"AK&M" от 27.12.2019