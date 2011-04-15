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27/12/2019
17:01

Ингосстрах принимает заявления от пассажиров вертолёта, пострадавших при жёсткой посадке в Красноярском крае

Страховая компания "Ингосстрах" принимает заявления от пассажиров вертолёта Ми-8, пострадавших при жёсткой посадке воздушного судна 25 декабря 2019 года в Красноярском крае. Об этом говорится в сообщении страховой компании.

Гражданская ответственность владельца вертолёта застрахована в Ингосстрахе по договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров (ОСГОП). Срок действия договора – с 18.01.2019 г. по 17.01.2020 г.

По информации СМИ, 25 декабря 2019 года вертолёт Ми-8 авиакомпании "КрасАвиа" совершал перелёт из населённого пункта Байкит на Юрубченское нефтяное месторождение. Во время взлёта воздушное судно попало в снежный вихрь, после чего совершило жёсткую посадку. По предварительной информации, в результате аварийной посадки пострадали 8 человек, в том числе командир судна.

Согласно действующему законодательству выплаты по ОСГОП составляют 2.025 млн руб. на случай гибели пассажира, до 2 млн руб. – на случай причинения вреда здоровью (размер страховой выплаты будет определён исходя из тяжести полученных повреждений на основании расчётных таблиц, утверждённых Постановлением Правительства РФ в рамках Федерального закона N 67-ФЗ) и до 23 тыс. руб. – на случай причинения вреда имуществу. Федеральный закон N 67-ФЗ об ОСГОП действует с 2013 года и распространяется на всех перевозчиков, кроме легкового такси.

Компания "Ингосстрах" готова в полном объёме исполнить свои обязательства в соответствии с российским законодательством.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

"AK&M" от 27.12.2019
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