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27/12/2019
16:19

ЦБ установил факты манипулирования рынком ряда финансовых инструментов

Банк России выявил факты неоднократного манипулирования на организованных торгах рынками акций четырнадцати эмитентов, совершённого с 13 ноября 2014 года по 23 марта 2015 года сотрудниками ЗАО "Лидер" Андреем Силуяновым и Антоном Чвировым, осуществлявшими функции по управлению активами клиентов ЗАО "Лидер", а также активами клиента ООО "Управляющая компания "Северянка". Об этом говорится в сообщении ЦБ.

В ходе проверки установлено, что А.Силуянов и А.Чвиров с использованием служебного положения совершали операции с акциями за счет средств клиентов управляющих компаний, переданных в доверительное управление, а также за свой счет по брокерскому счету А.Силуянова.

При совершении указанных операций использовался следующий механизм: А.Силуянов и А.Чвиров, действуя за счёт средств клиентов управляющих компаний, переданных в доверительное управление, совершали сделки по покупке или продаже акций, вызывая, соответственно, рост или падение цены акций. Возникающие в результате этих действий рыночные условия использовались для закрытия ранее открытой позиции в акциях по брокерскому счёту А.Силуянова с прибылью за счёт сделок с управляющими компаниями. Указанное торговое поведение привело к существенным отклонениям объема торгов акциями, подчёркивается в сообщении.

Материалы проверки направлены в правоохранительные органы.

"AK&M" от 27.12.2019
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