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27/12/2019
18:04

Газпром-медиа покупает технологическую компанию Getintent

Холдинг "Газпром-медиа" объявил о покупке технологической компании Getintent, которая специализируется на сервисах автоматизированного размещения рекламы. Об этом говорится в сообщении компании.

В ходе сделки "Газпром-медиа" приобретает платформу и интеллектуальную собственность компании. Сумма сделки не раскрывается. В результате приобретения холдинг получит доступ к действующим клиентским контрактам Getintent. Ключевые сотрудники Getintent, отвечающие за техническую разработку и коммерческую деятельность на основе данной платформы, продолжат работу в "Газпром-медиа".

Getintent предоставляет услуги по автоматическому размещению интернет-рекламы на основе технологической платформы собственной разработки. Бизнес Getintent сосредоточен в B2B-сегменте: компания контактирует с заказчиками и через SSP (Supply Side Platform) - с издателями.

АО "Газпром-медиа холдинг" - ведущий диверсифицированный медиахолдинг России и Восточной Европы, объединяет активы во всех сегментах медиа-рынка: телевидении, радио, прессе, кинопроизводстве и дистрибуции, интернет-платформах.

Холдинг управляет 8 эфирными телеканалами (НТВ, ТНТ, ТВ-3, "Пятница!", ТНТ4, "Матч ТВ", 2х2, "Супер"), кинопроизводством и дистрибуцией ("Киностудия КИТ", "Централ Партнершип", Comedy Club Production, Good Story Media), производством и дистрибуцией тематических телеканалов ("Ред Медиа").

Также в портфель "Газпром-медиа" входят 10 радиостанций ("Авторадио", Energy, "Юмор FM", "Радио Romantika", Comedy Radio, Like FM, Relax FM, "Детское радио", "Эхо Москвы", 101.ru), активы в сегменте Интернет (Ruform, ТНТ-Premier), печати (издательства "Семь дней" и "Медиа Пресс").


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