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27/12/2019
17:54

Московская Биржа в новогодние каникулы будет работать 3, 6 и 8 января

Торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом, денежном, срочном рынках и рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) Московской Биржи будут проводиться 3, 6 и 8 января 2020 года. Об этом говорится в сообщении биржи.

В указанные даты на валютном рынке и рынке драгоценных металлов будут доступны торги по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения (сделок с расчётами TODAY) и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения.

Торги на всех рынках биржи 31 декабря 2019 года проводиться не будут. 1, 2, 4, 5 и 7 января - выходные праздничные дни, торги в указанные дни проводиться не будут.


"AK&M" от 27.12.2019
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