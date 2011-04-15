ТМК заняла лидирующие позиции в рейтингах РСПП и AK&M по устойчивому развитию и социальной эффективности

Трубная металлургическая компания (ТМК) подтвердила статус одного из лидеров в области устойчивого развития и социальной эффективности среди российских компаний. По итогам 2019 года она вошла в лидирующие группы по индексам Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) "Ответственность и открытость" и "Вектор устойчивого развития". Компания также возглавила ежегодный рейтинг социальной эффективности агентства AK&M среди российских металлургических и горнорудных предприятий. Об этом говорится в сообщении ТМК.



ПАО "Трубная металлургическая компания" (Москва, ИНН 7710373095) входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. Производственные мощности ТМК составляют более 6 млн т трубной продукции в год и расположены в России, США, Румынии и Казахстане. В 2017 году компания отгрузила 3.806 млн т труб, что на 10.6% больше, чем годом ранее.



РСПП составляет индексы с 2014 года. Индекс "Ответственность и открытость" отражает полноту и качество раскрытия корпоративной информации по вопросам устойчивого развития и корпоративной ответственности. "Вектор устойчивого развития" — это индекс динамики основных социально-экономических и экологических показателей за ряд лет.



Рейтинг AK&M социальной эффективности крупнейших российских компаний проводится второй год. Его цель — выявить компании, приносящие максимальную пользу обществу при минимальном воздействии на окружающую среду, и найти баланс между нагрузкой предприятий на экологическую среду и их позитивной отдачей для общества.









"AK&M" от 27.12.2019