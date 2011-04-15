Ингосстрах запустил экспресс-продукт КАСКО

Компания "Ингосстрах" запустила специализированный экспресс-продукт КАСКО, говорится в сообщении страховой компании.



В рамках предложения автолюбители могут подобрать необходимую комбинацию рисков по фиксированным тарифам без необходимости предварительного осмотра автомобиля.



Страхователем по договору может выступать как физическое, так и юридическое лицо. На страхование принимаются б/у автомобили возрастом до 7 лет, а также новые транспортные средства. Доступный срок страхования – 1 год, при страховании через дилерский и банковский каналы – до 7 лет. Полис доступен для оформления на всей территории России, за исключением ЮФО (кроме Астрахани и Астраханской области).



Клиент может подобрать любую комбинацию из следующих рисков при страховой сумме от 400 до 800 тыс. руб.: "Стихийные бедствия" и "Повреждение отскочившим/упавшим предметом" (за исключением стекол, если не повреждены другие элементы автомобиля); "Полная гибель в результате ДТП" (повреждения автомобиля более 75% от стоимости); "Полная гибель" (повреждения автомобиля более 75% от стоимости); "Угон без документов и ключей". Кроме того, клиенты могут защититься от риска "ДТП по вине третьих лиц" (дилерский ремонт), страховая сумма 400 тыс. руб. Также для оформления доступен риск "ДТП по вине страхователя", предусматривающий дилерский ремонт, страховая сумма 50 тыс. руб. либо 400 тыс. руб. на выбор страхователя. Все риски действуют по первому страховому случаю, за исключением риска "ДТП по вине третьих лиц", для которого полис действует по каждому страховому случаю. Стоимость полиса составляет от 1 тыс. до 43 тыс. руб.



Для дилерского и банковского каналов продаж доступна возможность установки страховой суммы по рискам "Стихийные бедствия", "Повреждение отскочившим/упавшим предметом", "Полная гибель", "Полная гибель в результате ДТП" и "Угон без документов и ключей" в размере стоимости автомобиля или задолженности по кредиту.



В качестве дополнительных услуг в продукт могут быть включены опции: "Выезд эксперта на место страхового случая" – стоимость 2 тыс. руб.; "Техническая помощь на дороге" – 1 тыс. руб.; "Гарантия мобильности", предусматривающая получение промокодов на поездки такси и каршеринга – 2 тыс. руб.; "Страхование личных вещей в автомобиле" – от 900 руб.



"Несмотря на стагнационные процессы в КАСКО, Ингосстрах стремится развивать данное направление и предлагать продукты, отвечающие реальным потребностям клиентов. Так, тщательный анализ рынка показал необходимость в удобном и адаптивном продукте, предоставляющем необходимую защиту автовладельцам. Благодаря огромному опыту и экспертизе продуктовой и IT-команд нам удалось разработать уникальную скоринговую модель и тарифную сетку, а затем в сжатые сроки выстроить все процессы в системе, – комментирует заместитель начальника управления технологий и поддержки каналов продаж компании "Ингосстрах" Станислав Олейников. – Отмечу, что в основе эволюции КАСКО в Ингосстрахе лежит фокус на новые технологии и стремление обеспечить максимально возможный уровень комфорта для клиентов. А накопленные компетенции и мощная IT-инфраструктура позволяют запускать подобные проекты в сжатые сроки. Мы надеемся, что экспресс-продукт выведет пользовательский опыт страхователей на новый уровень и окажет позитивное влияние на культур у оформления КАСКО".



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 27.12.2019