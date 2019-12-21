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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на субботу, 28 декабря, в размере 62.0315 руб. против 61.7676 руб. на 27 декабря.
Курс доллара США за последние 5 дней:
27.12.19 - 61.7676 руб.
26.12.19 - 61.7164 руб.
25.12.19 - 62.1673 руб.
24.12.19 - 62.2499 руб.
21.12.19 - 62.4071 руб.
"AK&M" от 30.12.2019