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30/12/2019
13:43

Нафтогаз получил от Газпрома $2.9 млрд

НАК "Нафтогаз Украины" подтвердила получение от ОАО "Газпром" $2.918 млрд компенсации во исполнение решения Стокгольмского арбитража 2018 года. Об этом говорится в сообщении украинской компании.

Таким образом, суммарно по результатам транзитного арбитража Нафтогаз получил от Газпрома $5 млрд.

Платёж Газпрома включает погашение как невыплаченной ранее части присужденной компенсации ($2.56 млрд), так и процентов, накопленных с момента оглашения решения 28 февраля 2018 года.

Стороны продолжают переговоры об условиях дальнейшего сотрудничества после завершения действующего контракта 1 января 2020 года.

Напомним, что 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу Нафтогаза по большинству важных вопросов в споре с Газпромом.

Суд подтвердил нарушение Газпромом обязательств по объёмам транзита и присудил Нафтогазу компенсацию в размере $4.63 млрд. Это решение означает, что Газпром должен был заплатить Нафтогазу около $2.56 млрд с учётом окончательного расчёта за газ, поставленный в 2014 и 2015 годах.

Первую часть компенсации, $2.1 млрд из присужденных $4.63 млрд (45%) Нафтогаз получил в виде газа, который был поставлен Газпромом в 2014 году. Нафтогаз отразил эту часть выигрыша в отчетности за 2017 год и уплатил соответствующие налоги и дивиденды в государственный бюджет в 2018 году.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" является одной из крупнейших компаний Украины. "Нафтогаз Украины" осуществляет переработку газа, нефти и конденсата на пяти газоперерабатывающих заводах (ГПЗ), входящих в состав компании, вырабатывая на них сжиженный газ, моторные топлива и другие виды нефтепродуктов.

Чистая прибыль Нафтогаза за 9 месяцев 2019 года выросла на 27% до 21.3 млрд грн по сравнению с годом ранее. Прибыль до налогообложения составила 28.9 млрд грн, что на 26% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Результатом деятельности по продаже природного газа в рамках ПСО стала прибыль в размере 17.2 млрд грн, что меньше на 1.8 млрд грн, чем показатель 9 месяцев 2018 года. На уменьшение результата повлияло сокращение объёма реализации природного газа на 1.3 млрд куб. м, или на 11%, а также увеличение резерва сомнительной задолженности за газ на 2.4 млрд грн.

ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.

Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.

Прибыль Газпрома за 9 месяцев 2019 года по МСФО выросла на 4% до 1.107 трлн руб. с 1.064 трлн руб. годом ранее. Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром", составила 1.048 трлн руб. против 1.017 трлн руб. Прибыль от продаж составила 972.631 млрд руб. против 1.385 трлн руб. (-30%). Прибыль до налогообложения увеличилась на 6.35% до 1.399 трлн руб. с 1.316 трлн руб.

"AK&M" от 30.12.2019
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